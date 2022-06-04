Организатор контрабанды золота из Забайкалья в Китай проведёт больше шести лет в колонии

Организатор контрабанды золота из Забайкалья в Китай проведёт больше шести лет в колонии

Забайкальский районный суд приговорил к сроку в исправительной колонии и штрафу организатора контрабанды золота в Китай весом более 36 кг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх