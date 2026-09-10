⚡️ВС РФ в порту «Одесса» поразили два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, и буксир, сопровождавший сухогрузы Кроме того, в порту «Черноморск» поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами, сообщили в Минобороны России.