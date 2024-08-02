У Белого дома нет плана действий, который помог бы Украине добиться победы. Отсутствие у США плана по Украине признал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft (RS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии