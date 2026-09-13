Полянский: Москва поднимет в ОБСЕ вопрос об угрозах Зеленского авиации России

Michael Kappeler/AP/TASS Россия поднимет на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вопрос об угрозах главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес самолетов в российском воздушном пространстве.
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