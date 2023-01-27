Сенатор Клишас: “Нам свои позиции тоже менять не стоит, денацификация и демилитаризация всей Украины”

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США хотят капитуляции России в обмен на ослабление санкций, но Россия не должна менять свою позицию по Украине, которая включает денацификацию и демилитаризацию всей страны.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США хотят капитуляции России в обмен на ослабление санкций, но Россия не должна менять свою позицию по Украине, которая включает денацификацию и демилитаризацию всей страны.
Свежие комментарии