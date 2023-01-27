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Сенатор Клишас: “Нам свои позиции тоже менять не стоит, денацификация и демилитаризация всей Украины”

Сенатор Клишас: “Нам свои позиции тоже менять не стоит, денацификация и демилитаризация всей Украины”

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что США хотят капитуляции России в обмен на ослабление санкций, но Россия не должна менять свою позицию по Украине, которая включает денацификацию и демилитаризацию всей страны.

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