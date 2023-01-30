Джордан и Эрик Стаалы вышли на 4-е место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди братских дуэтов. Опередили Федоровых

Стаалы вышли на 4-е место в истории НХЛ по голам в меньшинстве среди братских дуэтов. Сегодня капитан «Каролины» Джордан Стаал в матче с «Бостоном» (4:1) забросил 18-ю шайбу в меньшинстве в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
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