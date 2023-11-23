Павлович раскрыл информацию о своих действиях после того, как он был сразу нокаутирован в поединке с Аспиналлом

Бывший претендент на звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе российский Сергей Павлович рассказал, как прошло первое время после боя с британцем Томом Аспиналлом, который он проиграл нокаутом в первом раунде.
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