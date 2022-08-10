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Раздача продуктов малоимущим

Раздача продуктов малоимущим

 Торговые сети в России начнут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Ранее магазины согласно действующим правилам вынуждены были выбрасывать просрочку, из-за чего малоимущим гражданам приходилось вытаскивать её из помоек.

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