Раздача продуктов малоимущим

Торговые сети в России начнут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Ранее магазины согласно действующим правилам вынуждены были выбрасывать просрочку, из-за чего малоимущим гражданам приходилось вытаскивать её из помоек.
Торговые сети в России начнут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. Ранее магазины согласно действующим правилам вынуждены были выбрасывать просрочку, из-за чего малоимущим гражданам приходилось вытаскивать её из помоек.
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