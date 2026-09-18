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«Бөтен гаилә белән сайлауларга!» фотоконкурсында дүртенче iPhone 17 отучы билгеле булды

Татарстаннан Лилия Таҗиева дүртенче iPhone 17 иясе булды. Бүләкләр уйнату бүген тавыш бирүчеләр арасында үткәрелә.

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