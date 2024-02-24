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Мы дарим женщинам золото, а они нам – носки. Мужской крик души

Мы дарим женщинам золото, а они нам – носки. Мужской крик души

«Дарил ей драгоценности, косметику, цветы, из неординарного - кровать с матрасом (у нее остеохондроз), даже автомобиль.

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Комментарии
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Дмитрий Белякин
Значка ну никак не может быть общей!!!
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16 час.
ВА
Владимир Акулов
Мужик  обижается  ,  что   ему  дарят  носки...А  он  жене-  золото!  А  про  сладкий  мёд  женского  секса  забыл  ? Золото  -  за  любовь  и  секс.
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1 час.

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