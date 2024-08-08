Groq привлёк $640 млн для конкуренции с Nvidia в сфере ИИ-чипов

Калифорнийский стартап Groq, основанный в 2016 году бывшими сотрудниками Google, Джонатаном Россом и Дагом Фицпатриком, объявил о привлечении инвестиций в размере $640 000 000 для расширения своих возможностей по производству полупроводников, предназначенных для моделей искусственного интеллекта.
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