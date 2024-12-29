Проезд в маршрутках Петрозаводска подорожает до 60 рублей

Частные перевозчики уведомили городскую администрацию о повышении стоимости проезда Компании «АТП», «АТП 2», «АТП 3», «АТП №4 «Тосноавто», «Авто Сити» и «Транспортная компания» уведомили администрацию Петрозаводска о повышении цены на проезд с 1 января и с 13 января.