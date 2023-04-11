Началась медленная трансформация Twitter* из площадки для микроблогов в платформу «всего». Из-за ряда изменений в корпоративной собственности Twitter Inc.
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