Нарушения в Севастополе

Предприниматель в Севастополе позволил себе большее, чем было прописано в разрешительных документах. Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» проверила законность использования земель государственного природного заказника регионального значения «Ласпи».