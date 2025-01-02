В Норильске случилось ЧП с самолетом

Все случилось рано утром. По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропорту Норильск после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A (летел из Москвы) при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.