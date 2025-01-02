УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    А зачем нам знать об исламских праздниках? Оставили бы уже религию, всякую, особо увлекающимся! Религия разбила мир! ...Ночь Рагаиб в 202...
  • Вера артемьева
    посмотреть на рожи этих пархатых и ясно что эти конюшни вычистить не возможно.только уничтожить.Джин-тонки от «Ла...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    За одно только это надо топить этих нежитей, впрочем это же фашисты, те еще и добивали на воде...Иностранное судно...

В Норильске случилось ЧП с самолетом

В Норильске случилось ЧП с самолетом

Все случилось рано утром. По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в аэропорту Норильск после завершения посадки воздушного судна Airbus 321A (летел из Москвы) при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх