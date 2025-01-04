На запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов

Утром 4 января в аэропорту Пулково действовали временные ограничения на прием и отправку самолетов. За это время два десятка лайнеров, летевших в Санкт-Петербург, отправили на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.