В Шахтинский центр помощи детям пожаловал Полицейский Дед Мороз

В канун Нового года сотрудники шахтинской полиции и представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Шахты в рамах Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» посетили воспитанников Шахтинского центра помощи детям.
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