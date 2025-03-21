Опытные и непробиваемые

ИР

Ирина Рукина

Самое главное, чтобы наши представители на переговорах не прогибались перед американцами, у которых всегда камень за пазухой. Американские политики не могут быть другими. Они всегда процветали за счёт обмана. А мы проигрывали дипломатические войны за счет честности. 🧘