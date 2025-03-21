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Несекретные материалы

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Опытные и непробиваемые

Опытные и непробиваемые

Опытный международник Карасин и чекист с прекрасной фамилией Беседа, которого киевский Буданов считает большой проблемой для себя, — то, что надо на переговорах с беспринципными жуликами.

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Самое главное, чтобы наши представители на переговорах не прогибались перед американцами, у которых всегда камень за пазухой. Американские политики не могут быть другими. Они всегда процветали за счёт обмана. А мы проигрывали дипломатические войны за счет честности. 🧘
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