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Политика как она есть

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Житель Харьковской области сообщил о прибытии англоязычных наемников

Житель Харьковской области сообщил о прибытии англоязычных наемников

Англоязычные наемники прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения. Произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, рассказал житель подконтрольной ВСУ территории региона, сообщает РИА Новости.

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