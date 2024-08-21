Житель Харьковской области сообщил о прибытии англоязычных наемников

Англоязычные наемники прибыли в Харьковскую область, к линии боевого соприкосновения. Произошло это из-за нехватки личного состава ВСУ, рассказал житель подконтрольной ВСУ территории региона, сообщает РИА Новости.
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