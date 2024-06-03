Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

ПС

Патриот Сусанин

Пока володины, матвиенки, колокольцевы будут НЕУСТАННО и ЕЖЕДНЕВНО вешать РАЗВЕСИСТУЮ лапшу на уши доверчивого народа, о ПЛАНАХ, ОПРЕАТИВНЫХ мерах, усилениях, выдворениях, и т.д., по кишлачникам, при этом закрывать глаза на их массовый, малоконтролируемй и БЕЗВИЗОВЫЙ ЗАВОЗ, да ещё и с МНОГОЧИСЛЕННЫМИ семьями и родней, КОРЕННОЙ НАРОД страны будет испытывать БОЛЬШИЕ СТРАДАНИЯ в НАРАСТАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ от этих родственников басмачей и моджахедов, для которых любой иноверец -- ВРАГ!!!💯💯💯