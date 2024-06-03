# Чернильница Буквально в предыдущей статье мы с вами разбирали историю произошедшую в Сургуте, где мужчина кавказской внешности дал несовершеннолетнему в ухо и у того лопнула барабанная перепонка.
Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит
Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Пока володины, матвиенки, колокольцевы будут НЕУСТАННО и ЕЖЕДНЕВНО вешать РАЗВЕСИСТУЮ лапшу на уши доверчивого народа, о ПЛАНАХ, ОПРЕАТИВНЫХ мерах, усилениях, выдворениях, и т.д., по кишлачникам, при этом закрывать глаза на их массовый, малоконтролируемй и БЕЗВИЗОВЫЙ ЗАВОЗ, да ещё и с МНОГОЧИСЛЕННЫМИ семьями и родней, КОРЕННОЙ НАРОД страны будет испытывать БОЛЬШИЕ СТРАДАНИЯ в НАРАСТАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ от этих родственников басмачей и моджахедов, для которых любой иноверец -- ВРАГ!!!💯💯💯
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1 час.
Элеонора Коган
Гнать в три шеи.
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23 мин.
саша дмитренко
не в защиту таджика,но они правильно не переносят когда щенок малолетний открывает пасть на взрослого!
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22 мин.
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