Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

Взрослый таджик избил ребенка в Подмосковье. Русской общины на всех детей не хватит

# Чернильница   Буквально в предыдущей статье мы с вами разбирали историю произошедшую в Сургуте, где мужчина кавказской внешности дал несовершеннолетнему в ухо и у того лопнула барабанная перепонка.

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Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Пока володины, матвиенки, колокольцевы будут НЕУСТАННО и ЕЖЕДНЕВНО вешать РАЗВЕСИСТУЮ лапшу на уши доверчивого народа, о ПЛАНАХ, ОПРЕАТИВНЫХ мерах, усилениях, выдворениях, и т.д.,  по кишлачникам, при этом закрывать глаза на их массовый, малоконтролируемй и БЕЗВИЗОВЫЙ ЗАВОЗ, да ещё и с МНОГОЧИСЛЕННЫМИ семьями и родней,  КОРЕННОЙ НАРОД страны будет испытывать БОЛЬШИЕ СТРАДАНИЯ в НАРАСТАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ от этих родственников басмачей и моджахедов, для которых любой иноверец -- ВРАГ!!!💯💯💯
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1 час.
Элеонора Коган
Гнать в три шеи.
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23 мин.
саша дмитренко
не в  защиту  таджика,но  они  правильно  не  переносят  когда  щенок  малолетний  открывает  пасть  на  взрослого!
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22 мин.

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