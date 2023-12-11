Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лучший интеллектуальный потенциал хутора

Лучший интеллектуальный потенциал хутора

Хохлы, вы там чё расслабились все, давайте бодрее, рассказывайте, как весь мир с вами, как в России последнего ежа без кротовухи доедают, как мы микрочипы из тамагочи для Цирконов выковыриваем, как нас санкциями задушат, какие у вас псиопы хитрые и как вы в Ялте через два месяца будете.

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