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Царьград

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Крокодил загрыз беременную девушку, утащив прямо с кухни её дома

Крокодил загрыз беременную девушку, утащив прямо с кухни её дома

Рептилия смогла подобраться к дому, стоявшему на сваях, из-за подтопления после сильных дождей в Индонезии.

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