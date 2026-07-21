Некоторые россияне с 2027 года станут автоматически получать налоговые льготы

Людям с ограниченными возможностями со специально оборудованными автомобилями, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также эвакуированным жителям территорий, где объявлен режим ЧС, с 2027 года не придется подтверждать льготы по имущественным налогам.
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