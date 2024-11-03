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Автобус с пассажирами закрутило на трассе в Ленобласти

Автобус с пассажирами закрутило на трассе в Ленобласти. Один человек погиб в результате ДТП. Из сообщения полиции: «3 октября в 21:20 на 99 км автодороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки» на территории Тосненского района Ленобласти 33-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего совершил разворот транспортного средства в обратном направлении с последующим опрокидыванием в левый кювет.

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