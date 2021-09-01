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В России с 1 сентября вступили в силу изменения в ряде законов

В России с 1 сентября вступили в силу изменения в ряде законов

В России с первого сентября вступил в силу ряд нововведений, среди которых увеличение суммы оплаты больничного по уходу за детьми, "гаражная амнистия", возможность для автомобилистов обжаловать штрафы с камеры через портал "Госуслуг" и ряд других.

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