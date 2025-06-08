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«Сельдерей в костюме»: британский телеведущий высмеял воинственные планы Стармера

«Сельдерей в костюме»: британский телеведущий высмеял воинственные планы Стармера

Популярный британский инфлюенсер Джереми Кларксон едко обрушивается на страницах таблоида The Sun на премьера Великобритании Кира Стармера в колонке с симптоматичным названием: «Кир Стармер пугает не сильнее сельдерея… но меня он страшит больше, чем Путин — и вот почему».

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