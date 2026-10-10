Застрелили в тамбуре: рецидивиста подозревают в убийстве адвоката в 2010 году

"112" В деталях жестокого убийства 16-летней давности сейчас разбираются московские следователи. В 2010 году известного адвоката Константина Кулагу застрелили в собственном доме.
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