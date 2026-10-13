Удары по логистике: ВС РФ уничтожили склады на трассе, связывающей Киев и ЕС В результате прилета утренних реактивных «Гераней» в селе Микуличи Бучанского района Киевской области был поражен крупный логистический комплекс компании ООО «Фреш-фроузен продукт».