ВВП отменил "равенство" для понаехавших и нетрадиционки

Юрий Николаев

Силён Русский язык. У чурок идёт урок Русского языка. Учитель_____ Русский язык самый трудный язык, вот к примеру___ Настя это имя, а НЕ Настя___ Это плохая погода. И запомните! Ослаблять ЭТО ГЛАГОЛ, а не жена осла!