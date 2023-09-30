Наш Глава внес проект отмены подписанной в 1995-м евроконвенции о защите меньшинств. Теперь ими займутся по полной.
ВВП отменил "равенство" для понаехавших и нетрадиционки
Комментарии
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Александр Ткаченко
Богат и разнообразен Русский язык!!!
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1 д.
Юрий Николаев
Силён Русский язык. У чурок идёт урок Русского языка. Учитель_____ Русский язык самый трудный язык, вот к примеру___ Настя это имя, а НЕ Настя___ Это плохая погода. И запомните! Ослаблять ЭТО ГЛАГОЛ, а не жена осла!
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1 д.
Лев Сивохин
Рано или поздно эти все бывшие союзные республики вспомнят, что они были частью СССР и были действительно свободные, но будет поздно.
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21 час.
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