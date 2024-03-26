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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джереми Сохан исполнил ключевой 3-очковый, Дюрэнт и Букер смазали потенциально победные броски

Джереми Сохан исполнил ключевой 3-очковый, Дюрэнт и Букер смазали потенциально победные броски

Форвард «Сан-Антонио» забросил из-за дуги при счете 101:102 за 29,2 секунды до финальной сирены. Звезды «Финикса» Кевин Дюрэнт и Девин Букер в следующем владении смазали потенциально победные броски.

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