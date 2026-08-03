В Академическом прошло празднование Дня города

1 августа в Академическом отметили день рождения Екатеринбурга. Жители района собрались на праздник в Преображенском парке – смотрели выступления детских коллективов района, участвовали в мастер-классах, ярмарке и дискотеке.
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