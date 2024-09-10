Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЭТОТ СМЕШНОЙ, НЕЛЕПЫЙ МУС

ЭТОТ СМЕШНОЙ, НЕЛЕПЫЙ МУС

Ой, а крику-то сколько было! А пафосу! Позы-то какие величественные на весь мир принимались: руки в боки, да мы то, да мы сё, да вы не смейте и носа сунуть в наши великие цивилизованные границы! Да мы - мощь, мы страшные и грозные бармалеи, не ходите, дети, в Африку гулять! Мы - ухх! Ха-ха.

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