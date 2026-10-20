Развитие искусственного интеллекта повлияло на увеличение числа кибератак и усложнение их схем. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования КФУ имени Вернадского Юрий Сосновский.