Нигерия: По меньшей мере один человек был убит, двое ранены и еще несколько человек похищены после того, как бандиты напали на общину Маламай в районе местного самоуправления Иса (LGA), штат Сокото, в ночь с 6 на 7 августа.
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