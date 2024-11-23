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Военные новости ★ сводки СВО

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
ВСУ стоит теперь задуматься о судьбе &quot;Южмаша&quot; после прилета &quot;Орешника&quot; и наличии ранее у ВСУ укрепрайонов с глубокими шахтами на линии фронта сейчас! И если ранее это были почти неприступные крепости для их взятия! То теперь один такой &quot;Орешник&quot;- и братская могила навечно для всех, находящихся, в ней там!!! Кто желает из ВСУ выжить в СВО сейчас задумается об этом и очень крепко!!!
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