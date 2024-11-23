АЖ

Александр Жигилий

ВСУ стоит теперь задуматься о судьбе "Южмаша" после прилета "Орешника" и наличии ранее у ВСУ укрепрайонов с глубокими шахтами на линии фронта сейчас! И если ранее это были почти неприступные крепости для их взятия! То теперь один такой "Орешник"- и братская могила навечно для всех, находящихся, в ней там!!! Кто желает из ВСУ выжить в СВО сейчас задумается об этом и очень крепко!!!