🇺🇦Украинские формирования продолжают нести большие невозвратные потери по всей линии фронта☠️ 🎥На кадрах эвакуация двухсотых боевиков ВСУ, которых киевский режим отправил на мясо💥 #ВСУ #ЗСУ #Эвакуация #Двухсотый #СВО.
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
ВСУ стоит теперь задуматься о судьбе "Южмаша" после прилета "Орешника" и наличии ранее у ВСУ укрепрайонов с глубокими шахтами на линии фронта сейчас! И если ранее это были почти неприступные крепости для их взятия! То теперь один такой "Орешник"- и братская могила навечно для всех, находящихся, в ней там!!! Кто желает из ВСУ выжить в СВО сейчас задумается об этом и очень крепко!!!
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