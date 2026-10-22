Липецкие стрелки взяли 9 медалей на Кубке России: 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Среди победителей — Кира Папина, Диана Тонких и Софья Ивойлова.
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