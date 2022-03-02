«Я уже в его голове». Уайт не пришел на вступительную пресс-конференцию с Фьюри

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал отсутствие соперника Диллиана Уайта на вступительной пресс-конференции.

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