Тонущий юг: в США защищают завод СПГ, превращая его в крепость

Огромная морская стена вокруг газового объекта в Луизиане ставит вопрос: насколько далеко зайдет отрасль добычи ископаемого топлива, чтобы защитить себя от последствий изменения климата, которые она сама же и вызвала?.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии