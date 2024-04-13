НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Уфимцев
    Беда со сценаристами... причем, кризис в этой профессии мирового масштаба, не только у нас в России. Вот и приходится...Бондарчук - Караб...
  • Natalia Ivanova
    Бандарчук дёргает за ниточки марионеток - кто бы сомневался, что он возьмёт себе именно эту роль.Бондарчук - Караб...
  • С С
    Россия провела......, пол америки смыло волной. Прекрасная новость.Россия провела ис...

Бондарчук - Карабас-Барабас, Петров - Базилио. В России готовят ремейк «Буратино»

Бондарчук - Карабас-Барабас, Петров - Базилио. В России готовят ремейк «Буратино»

Роль Буратино сыграет юная, но уже известная Вита Корниенко В Москве представили проект экранизации «Золотого ключика, или Приключение Буратино» Алексея Толстого, сообщают «Ведомости».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Бандарчук дёргает за ниточки марионеток - кто бы сомневался, что он возьмёт себе именно эту роль.
Ответить
15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Беда со сценаристами... причем, кризис в этой профессии мирового масштаба, не только у нас в России. Вот и приходится использовать наработки прошлых лет, и оттого сплошное засилие от ремиксов, просто повальное... Еще Виктор Шкловский когда то, на заре моей юности писал, что мировых сюжетов наберется ...с десяток! А все остальное - просто вариации...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору