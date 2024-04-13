Роль Буратино сыграет юная, но уже известная Вита Корниенко В Москве представили проект экранизации «Золотого ключика, или Приключение Буратино» Алексея Толстого, сообщают «Ведомости».
Бондарчук - Карабас-Барабас, Петров - Базилио. В России готовят ремейк «Буратино»
Комментарии
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Natalia Ivanova
Бандарчук дёргает за ниточки марионеток - кто бы сомневался, что он возьмёт себе именно эту роль.
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15 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Беда со сценаристами... причем, кризис в этой профессии мирового масштаба, не только у нас в России. Вот и приходится использовать наработки прошлых лет, и оттого сплошное засилие от ремиксов, просто повальное... Еще Виктор Шкловский когда то, на заре моей юности писал, что мировых сюжетов наберется ...с десяток! А все остальное - просто вариации...
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6 час.
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