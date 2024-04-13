Бондарчук - Карабас-Барабас, Петров - Базилио. В России готовят ремейк «Буратино»

Бандарчук дёргает за ниточки марионеток - кто бы сомневался, что он возьмёт себе именно эту роль.

ВУ

Владимир Уфимцев

Беда со сценаристами... причем, кризис в этой профессии мирового масштаба, не только у нас в России. Вот и приходится использовать наработки прошлых лет, и оттого сплошное засилие от ремиксов, просто повальное... Еще Виктор Шкловский когда то, на заре моей юности писал, что мировых сюжетов наберется ...с десяток! А все остальное - просто вариации...