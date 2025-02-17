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BAFTA-2025: Ариана Гранде, Памела Андерсон и Тимоти Шаламе

BAFTA-2025: Ариана Гранде, Памела Андерсон и Тимоти Шаламе

В Лондоне прошла 78-я церемония вручения британской кинопремии BAFTA. Лучшим фильмом назвали «Конклав», а приз за «Лучшую мужскую роль второго плана» снова взял Киран Калкин — как и на «Золотом глобусе» Юра Борисов уходит без победы.

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