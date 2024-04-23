Сами виноваты: Казахстан опять приказал русскому языку подвинуться

Политика Кремля теряет привлекательность, а расплачиваются за это простые люди, оказавшиеся по ту сторону границы Сергей Аксенов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Русский язык в Казахстане постепенно выводится из обращения.
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