Ключевые криптовалютные тенденции и идеи на этой неделе

После значительного события, связанного с халвингом, биткоин претерпел заметную коррекцию цен, опустившись ниже ожидаемой отметки в 65 000 долларов США после первоначального падения с более чем 70 000 долларов США на фоне геополитической напряженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии