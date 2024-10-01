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Царьград

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Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Армении в России

Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Армении в России

Вагаршак Арутюнян был награждён президентом России за вклад в укрепление двусторонних связей.Экс-посол Армении в России Вагаршак Арутюнян получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

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