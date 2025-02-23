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Израильские авиарейды в Ливане совпали с похоронами лидера "Хезболлы".

Израильские авиарейды в Ливане совпали с похоронами лидера "Хезболлы".

Израильские самолёты атаковали позиции на востоке и юге Ливана, принадлежащие движению "Хезболлах". Удары совпали с похоронами их бывшего генсека.

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