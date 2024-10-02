Названы места в квартире, наиболее заселенные бактериями

Самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне. В число самых грязных вещей кухонные губки и тряпки, раковина, миски для животных, плита, ручки шкафов и фильтры для воды и кофемашины, рассказала «Газете.
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