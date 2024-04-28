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Беллингем и Родриго – в заявке «Реала» на «Баварию». Куртуа, Алаба и Карвахаль едут на игру, чтобы поддержать команду

Команды встретятся в первом полуфинальном матче во вторник 30 апреля. Игра пройдет в Мюнхене. Как Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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