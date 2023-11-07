Песков заявил о важности гуманитарных пауз в секторе Газа для эвакуации россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы как для обеспечения потребностей местного населения, так и для осуществления эвакуации россиян.
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