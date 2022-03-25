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Зак Лавин исполнил шикарный данк в быстром отрыве

Зак Лавин исполнил шикарный данк в быстром отрыве

Защитник «Буллс» Зак Лавин стал автором впечатляющего данка в матче с «Новым Орлеаном» (109:126). В середине третьей четверти Лавин прошел через всю площадку и забил сверху.

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