7-й этап Первенства Москвы и Московской области по автокроссу

Приглашаем всех поддержать детский автоспорт и юных гонщиков! Гонка совсем рядом с Москвой — бензина на дорогу уйдёт минимум.
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