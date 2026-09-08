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Регионы России

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Новый мод позволяет использовать вторую видеокарту для нейронного рендеринга с DLSS 5

Новый мод позволяет использовать вторую видеокарту для нейронного рендеринга с DLSS 5

В интернете появился мод, который позволяет использовать вторую видеокарту ПК для задач нейронного рендеринга, разгружая основную карту.

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